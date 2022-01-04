В России к новогодним праздникам слепили "Снегурочку-зомби": видео вызвало волну комментариев в сети

В Зиануринском районе Республики Башкортостан из снега слепили "Снегурочку-зомби". У персонажа нет рук, а лицо сильно изуродовано, о "внучке Деда Мороза" напоминает лишь полушубок голубого цвета.

Соответствующее видео появилось в Instagram пользователя Айрата Хабибуллина. Снявшись рядом с ней, мужчина поздравил всех с Новым годом.

Публикация вызвала волну комментариев в сети. Некоторые пользователи считают, что такое сооружение может нарушить детскую психику. Другие начали шутить по этому поводу.

Видео дня

"Ужас, как можно такое на улице выложить, у детей же психика может нарушится", "Снегурочка просто забыла накраситься, с кем не бывает", "Вы че мою жену сюда выкладываете", "Это она увидела цены на бензин и приступ случился", "Она просто не привития от COVID-19", – писали они.

Напомним, ранее в Якутии в России фермер по имени Василий Копырин слепил символ наступающего года – Тигра – из навоза. В сети такое искусство вызвало неоднозначную реакцию. Отмечается, что мужчина любит охотиться и проводить время на природе, а также ежегодно создает из навоза символы наступающего года.

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