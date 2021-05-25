В России из-за проблем перенесли спуск единственного авианосца

В России перенесли испытания своего единственного авианосца "Адмирал Кузнецов", который находился в ремонте.

Об этом "Ведомостям" рассказал глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов. По его словам, задержка произошла из-за проблем поставок паротурбинных установок.

"Ремонт идет в графике и в бюджете. Последствия пожара устранены. Контракт заканчивается в 2023 году. Но на испытания мы выйдем несколько позднее графика из-за ряда технических проблем, связанных с поставкой ремонтного оборудования", – сказал он.

Отметим, ремонт корабля начали в 2018 году. В декабре 2019 года на корабле произошел пожар, в котором пострадали 12 человек и погибли двое.

Также на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, в котором ремонтировали авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

Известно, что Россия потратила около 10 миллиардов рублей на провальный сирийский поход крейсера "Адмирал Кузнецов".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на 2023 год перенесли спуск на воду тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 11442М (шифр "Орлан") "Адмирал Нахимов".