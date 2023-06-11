В России испугались 'нападения Эстонии и Латвии' после фиаско в Белгородской области

В Псковской области задумались об отражении "нападения" со стороны Эстонии и Латвии, с которыми граничит регион. Там заявили о начале формирования местной территориальной обороны и за образец взяли "опыт Белгородчины", часть которой относительно легко взяли под контроль добровольцы из легиона "Свобода России" и Русского добровольческого корпуса.

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Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Впрочем, не исключено, что "содействовать обороне и безопасности" члены псковской терробороны отправятся на фронт в Украину.

По словам чиновника, в Псковской области сейчас готовятся "к любому развитию событий" и намереваются создать терроборону из местных жителей. За образец взяли Белгородскую область, куда добровольцы-россияне, воюющие на стороне Украины, совершили уже несколько удачных рейдов и где они брали под контроль несколько населенных пунктов.

"Сейчас наша задача – сделать все, чтобы Псковская область была готова к любому развитию событий. В этой части по максимуму мы используем опыт Белгородчины. Мы давно его внимательно изучаем. В ближайшее время проведем все необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов содействия обороне и безопасности. Они будут действовать во всех муниципалитетах и в первую очередь – в приграничных районах. Их главной задачей станет содействие силовым структурам в случае возможных чрезвычайных ситуаций. Речь идет о тушении пожаров, ликвидации последствий возможных ЧС, помощи в патрулировании важных объектов. Как минимум, это даст нам дополнительные возможности в части реагирования на сложные ситуации и информирования с первых уст с мест событий", – заявил Ведерников.

Учитывая то, что в качестве образца для подражания в Псковской области выбрали Белгородскую область, куда бойцы легиона "Свобода России" и РДК заходят с территории Украины, губернатор Псковской области ожидает "нападения" со стороны Эстонии и Латвии: именно с этими государствами граничит этот российский регион.

В то же время, в украинских пабликах высказывают не лишенное оснований предположение, что "защитники" Псковской области в конце концов обнаружат себя на фронтах в Украине и будут "защищать" свой регион на территории чужой страны, как и другие "защитники России".

"Создание ТрО – это еще один возможный способ мобилизации. Сначала россиянам "вешают лапшу", что это меры по поддержанию правопорядка в области, а затем неожиданно р*сня окажется не на границе с Эстонией, а на фронте", – пишет один из пабликов.

Напомним, 3 июня в РДК заявили о новом рейде в Белгородскую область. Основной задачей они назвали "полное освобождение оккупированного преступным кремлевским режимом региона".

Также в легионе "Свобода России" показали, как РФ обстреливает Белгородскую область, и предложили эвакуацию в Украину для местного населения, судьба которого оказалась глубоко безразличной Москве.

Добровольцы демонстрировали кадры боев в Новой Таволжанке, уничтожали технику и захватили в плен российских военнослужащих, предложив отдать их губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в обмен на несколько минут разговора с ним. Однако чиновник не пришел на встречу с РДК, чтобы забрать пленных: их передадут Украине.

Удачные рейды в Белгородскую область, где добровольцы не встречали организованного сопротивления, по мнению легиона "Свобода России", показали массу слабых мест Кремля.