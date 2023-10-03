В России хотят запретить VPN: Роскомнадзор уже разрабатывает соответствующий указ

Роскомнадзор продолжает искать способы, как максимально изолировать своих граждан от свободной информации и прессы. Так, с 1 марта 2024 года российские депутаты могут ввести закон, запрещающий VPN на территории страны.

Об этом сообщили российские информагентства. Согласно версии, глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, это приложение позволяет пользователям обходить запреты и цензуру, что, разумеется, недопустимо для диктаторского режима.

"Звучит очень странно. Дело в том, что Роскомнадзор уже сейчас законодательно наделен правом блокировать такие сервисы, что и происходит на регулярной основе", – рассуждает политик.

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Напомним, еще в первые дни после начала полномасштабного вторжения Кремль начал отключать мировые интернет-ресурсы, чтобы закрыть доступ к правдивой информации о войне. Именно тогда граждане РФ начали массово скачивать приложения VPN, обогнав по числу загрузок миллиардную Индию.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще летом в России заявили, что могут "временно ограничить" работу интернет-ресурсов. При этом россияне уже жалуются, что у них замедлилась работа Telegram.

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