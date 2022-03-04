В России начали блокировать сайты мировых СМИ и соцсети

В России перестали работать некоторые социальные сети и сайты мировых СМИ из-за войны, которую страна-агрессор начала против украинского государства. В частности в ночь на 4 марта пользователи начали сообщать про отсутствие доступа к ресурсам.

Речь идет про такие средства массовой информации, как Meduza, сайты ВВС, "Радио Свобода", а также телерадиокомпанию Deutsche Welle. Они перестали открываться для пользователей из России.

Кроме того, социальная сеть Facebook также начала блокировать доступ для россиян. Портал Downdetector зафиксировал сбои в работе соцсети около часу ночи 4 марта. Как пишет российский "Интерфакс" в Москве Facebook не работает у части пользователей в веб-версии и мобильном приложении при подключении через мобильную сеть.

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Напомним, что Украина в лице министра цифровой трансформации Михаила Федорова официально обратилась к YouTube с просьбой заблокировать каналы российских пропагандистских СМИ. Кроме того, обращения были направлены в Facebook и Instagram (оба – компания Мета), а также Rakuten (Viber) и Paypal.

Также Украина призывает заблокировать на территории РФ Netflix и Google Market.

Как сообщал OBOZREVATEL, Apple Pay уже не работает у части россиян. В СМИ сообщают об отключении на всей территории РФ.