В России хотят брать в армию призывников с психозами и сифилисом

На фоне больших потерь в войне против Украины страна-террорист Россия набирает в ряды оккупационной армии людей с серьезными заболеваниями. Недавно минобороны РФ предложило пополнять ряды путинской армии людьми с сифилисом и психозами.

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Таким россиянам предлагают служить в инженерных и железнодорожных войсках. Об этом говорится в соответствующем распоряжении минобороны РФ, пишут кремлевские пропагандистские СМИ.

Согласно документу, террористическое ведомство предложило изменить категории годности призывников и контрактников с сифилисом и психозами. Теперь граждане РФ с такими заболеваниями могут быть отнесены к категории "Б4", что позволит им служить в инженерных и железнодорожных войсках.

Кроме того, военное командование РФ планирует ввести новую категорию для гипертонии первой степени с возможностью получения категории "Б3" (водители и члены экипажей, химические части, зенитно-ракетные части) для призывников. Также изменяется статус контрактников с психозами. Теперь они будут определяться как пригодные к службе в мирное время вместо полной непригодности.

Напомним, оккупанты продолжают жаловаться на свое командование, которое пытается массово переводить в штурмовые подразделения мобилизованных. Такое наказание они придумали "мобикам", отказывающимся подписывать контракт с преступной оккупационной армией страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор планирует мобилизовать 126 тыс. солдат из "специального контингента". Именно на них Кремль сейчас делает ставку в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве существенно сократилось количество желающих подписывать контракт с министерством обороны РФ и ехать на войну в Украину. Всего за год этот показатель упал в 5 раз.

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