В Москве существенно сократилось количество желающих подписывать контракт с министерством обороны РФ и ехать на войну в Украину. Всего за год этот показатель упал в 5 раз.

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Последний рост числа желающих воевать против Украины фиксировали после повышения единовременных выплат и начала наступления ВСУ в Курской области. Об этом сообщает издание "Верстка".

В августе прошлого года в военкоматах российской столицы резко возросло количество желающих подписать контракт и стать частью путинской армии. Однако по состоянию на январь 2025 года в московских военкоматах фиксируется обвальное падение интереса к заключению контракта для участия в войне против Украины.

В связи с этим сейчас на войну вербуются в основном иностранцы из стран Африки, Азии, а также из Китая. В оккупационную армию попадают либо желающие подзаработать, либо фигуранты уголовных и административных дел.

Источник издания в мэрии Москвы заявил, что в среднем в российской столице контракт с минобороны сейчас подписывают порядка 40 человек в сутки. При этом еще осенью прошлого года эта цифра была выше в 5 раз.

"В августе мы еле справлялись. Люди шли массово, по 200–250 человек в день было. Там и деньги, и заход ВСУ в Курскую область сыграли роль. Сейчас обвалился интерес до минимальных значений", – жалуется московский чиновник.

Кроме того, существенно изменился состав рекрутов в Москве. Почти половина оккупантов, заключивших контракт с минобороны РФ, – это иностранцы и россияне, находящиеся под следствием или ставшие фигурантами административных дел, а также должники.

Напомним, оккупанты снова жалуются на свое командование, которое продолжает массово переводить в штурмовые подразделения мобилизованных. Такое наказание они придумали "мобикам", которые отказываются подписывать контракт с преступной оккупационной армией страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что в стране-агрессоре РФ ведут активную работу по поощрению россиян переходить со срочной на контрактную службу в армии. Таким образом там пытаются привлечь как можно больше личного состава для участия в войне против Украины.

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