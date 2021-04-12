У Росії голосно заявили про створення підводного корабля BOSS

У Росії повідомили, що розробили проєкт корабля, який поєднує в собі функції підводного човна і надводного патрульного судна.

Розробкою займається Центральне конструкторське бюро "Рубін". Проєкт отримав позначення "Страж", але на світовому ринку корабель будуть просувати під позначенням Border and Offshore Submersible Sentry (BOSS), пише ТАСС.

Відзначається, що корабель зможе занурюватися під воду і вести приховане спостереження. Також під водою можна буде ховатися від несприятливої погоди.

"Він також може служити недорогим навчальним засобом для підготовки екіпажів та інфраструктури до закупівлі в майбутньому класичних підводних човнів", – розповіли в "Рубіні".

ЦКБ "Рубін" в РФ займається створенням атомних і неатомних підводних човнів і є найбільшим в Росії конструкторським бюро морської техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії через проблеми перенесли спуск атомного крейсера "Адмірал Нахімов".