В России города уходят под воду и падают мосты. Власти обвиняют мышей и местных жителей

Вслед за зимними коммунальными катастрофами в Россию пришло наводнение. В Оренбургской области большая вода в нескольких местах прорвала дамбу, построенную всего десять лет назад. Как следствие, река Урал затопила город Орск с прилегающими населенными пунктами и пошла на Оренбург.

Власти оказались не готовы к такому стихийному бедствию, а теперь просто не знают, что делать. И это не единственная беда из-за бесхозяйственности российских чиновников. В РФ, которая ведет войну на территории Украины и вкладывает в нее миллиарды рублей, еще и падают мосты...

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Россиян вытаскивали из окон и снимали с крыш

В районе города Орск Оренбургской области вечером 5 апреля прорвало дамбу на левом берегу реки Урал. Потом прорывы произошли еще в нескольких местах.

Огромная территория оказалась под водой. Видео оттуда напоминают то, что происходило в Украине после того, как российские военные преступники взорвали Каховскую ГЭС.

Вода сносит целые дома, гибнут люди и животные. В Орской больнице даже перестали публиковать данные о количестве людей, обратившихся за помощью. А также отменили плановое лечение. Большинство пострадавших свозят в соседние города, за 100-250 км.

А несколько смертельных случаев власти не связывают с паводком. Они утверждают, что кто-то умер естественной смертью, а кто-то совершил самоубийство.

7 апреля вода уже дошла и до Оренбурга, а в Орске из берегов вышла еще одна река, Елашанка.

Вода размыла кладбища, скотомогильники, выгребные ямы, повредила канализацию. Также смыты трамвайные пути, повалились некоторые электроопоры, нет света и газа.

В Орске и его окрестностях нет воды. Когда волонтеры привозят бутилированную воду, то к машинам выстраиваются огромные очереди, люди буквально бьются за нее.

Российские волонтеры рассказывают, что в пунктах приема эвакуированных людей очень много. Есть родители с детьми, даже с новорожденными, много пожилых людей, инвалидов. Людей просят приносить кровати, раскладушки, потому что ничего нет. Спят на полу.

Власти утверждают, что дамбу прогрызли мыши

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на встрече с жителями потребовал убрать все телефоны и не записывать его на видео. Пострадавшим он пообещал компенсацию в размере 20 тысяч рублей (примерно 6 тысяч гривен).

Позже власти заявили, что за частичную потерю имущества выплатят по 50 тысяч рублей, а за полную потерю – 100 тысяч. Также тем, кому придется снимать жилье, пообещали по 10 тысяч в месяц.

Примечательно, что за два дня до наводнения мэр Орска Василий Козупица заявлял, что дамба в порядке, не стоит опасаться наводнения.

Хотя местные жители на встрече ему сказали, что до прорыва дамба текла три дня, жители били тревогу, звонили в администрацию, но никто не отреагировал.

Глава российского МЧС и бывший охранник Путина Александр Куренков заявил, что в катастрофе виноваты сами люди. Якобы о наводнении их предупреждали за неделю и предлагали эвакуироваться.

Но Куренкова обвинили во лжи, даже на местном телевидении показали, что сирены оповещения были включены буквально за час до трагедии.

В итоге возмущенные местные вышли на протест. Полиция хотела его разогнать, но когда увидела, что людей много, от своих намерений отказалась. Россияне скандировали "Позор!" и "Путин, помоги!"

Однако наводнение это не остановило. Людей начали эвакуировать. Пенсионеров и инвалидов пришлось уже доставать через окна и транспортировать на лодках. Снимали с крыш домов, где потерпевшие просидели по двое суток, с деревьев.

Одна из очевидцев из Орска рассказала, что когда вода ночью подходила к многоквартирным домам, люди просто спали и не знали, что происходит за окном. Машины во дворах утонули. Кто успел, выехали в чем были, живут на вокзале.

Директор компании АО "Спецстрой", которая возводила эту дамбу, Сергей Комаров в одном из телеэфиров заявил, что причиной прорыва дамбы стали… грызуны. По его мнению, если они прогрызли дырку диаметром даже пару сантиметров, этого достаточно, чтобы дамбу прорвала вода.

Такое заявление изумило даже привыкших к любому бреду российских журналистов.

Путин не собирается посетить затопленный Орск, об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Правда, заверил, что "президент на протяжении дня постоянно занимается этими вопросами".

В России падают мосты

Но одними потопами не ограничилось. 8 апреля в Вязьме Смоленской области средь бела дня обвалился Панинский мост, который проходил над железнодорожными путями.

В это время по нему ехал грузовик и легковой автомобиль. Водитель грузовика в тяжелом состоянии в больнице. За рулем легковой машины была женщина, она ехала за ребенком в детский сад. Она погибла. К слову, ее муж служит в российской армии и сейчас на фронте в Украине.

Как выяснилось, местные с 2018 года жаловались на плохое состояние моста. Однако никто на это не обращал внимания.

Теперь власти заявили, что причина обрушения – подвижность грунта после зимы из-за таяния снега, а также износ бетонных конструкций.

И это не единственное ЧП с мостами в РФ. Так, в ноябре прошлого года в Подольске под Москвой обрушился еще один мост. По нему как раз проезжал легковой автомобиль, за рулем была женщина. Она получила травмы.

А в сентябре прошлого года упал мост во Владивостоке. Его конструкцию задел самосвал с поднятым кузовом – и мост не выдержал.

В октябре 2023 года рухнул мост через реку Карасук в Новосибирской области. Ночью произошел крен опоры моста и он развалился.

Ну а зимой в России постоянно происходили коммунальные катастрофы, в результате которых без отопления в морозы оставались тысячи людей.

И все это происходит в то время, когда Кремль тратит миллиарды рублей на войну в Украине. Вместо того, чтобы навести порядок на собственной территории.