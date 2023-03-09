В России экстренно сел пассажирский Boeing 737, вылетевший из Санкт-Петербурга в Ижевск: подробности

В России 9 марта совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Ижавиа", следующий из Санкт-Петербурга в Ижевск. После взлета судно подало сигнал тревоги и вернулось в аэропорт вылета "Пулково".

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Предварительно сообщается, что у него загорелся двигатель. Об этом сообщили российские СМИ.

На момент, когда подал сигнал тревоги, самолет находился в воздухе уже 10 минут и поднялся на высоту около 3 тыс. метров над городом. Он почти сразу начал разворот и снижение для возврата в аэропорт вылета. Как сообщили росСМИ со ссылкой на авиаслужбу, приземление произошло благополучно.

Напомним: в январе в России из-за оледенения упал самолет Ан-2, на борту которого находились 12 человек. Погибли два из них.

Авария произошла в 10 км от поселка Каратайка Заполярного района Ненецкого автономного округа РФ. По данным российского ГСЧС, самолет следовал по маршруту Нарьян-Мар (центр НАО) – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились 2 члена экипажа и 10 пассажиров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на авиазаводе в Ульяновске (Россия) во время испытаний прямо в ангаре взорвался военно-транспортный самолет Ил-76. Погиб один человек, еще пять ранены;

– в Санкт-Петербурге (РФ) 28 февраля временно прекращал работу аэропорт "Пулково", а гражданские самолеты не приближались к городу. Предварительно это произошло из-за неизвестного летательного объекта в небе.

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