В России из-за обледенения разбился самолет, есть погибшие

В России 9 января произошла очередная авиакатастрофа. В Ненецком автономном округе РФ из-за обледенения упал самолет Ан-2, на борту которого находились 12 человек.

Видео дня

По предварительным данным погибли два человека. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщили пропагандисты ТАСС.

"В Ненецком автономном округе из-за обледенения упал Ан-2, предварительно, погибли двое, сообщили экстренные службы. На его борту находились 12 человек — 2 члена экипажа и 10 пассажиров, один из которых дозвонился до оперативных служб. На место ЧП следуют спасатели", – отмечено в сообщении.

Крушение самолет потерпел в 10 км от поселка Каратайка Заполярного района Ненецкого автономного округа РФ.

По данным российского ГСЧС, самолет следовал по маршруту Нарьян-Мар (центр НАО) — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар. На борту находились 2 члена экипажа и 10 пассажиров.

"Обстоятельства аварии выясняются", – пишут пропагандисты.

В то же время, в некоторых российских СМИ пишут, что причиной крушения - его пропагандисты называют "жесткой посадкой" - стало обледенение.

Напомним, 2 декабря в Приморском крае РФ разбился истребитель МиГ-31 - он стал третьим по счету за считанные дни.

А за день до того самолет с российскими пилотами потерпел крушение в Армении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!