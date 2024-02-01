В России девушку арестовали за серьги в цветах радуги, обвинив в 'экстремизме'. Фото

В Нижем Новгороде (РФ) суд арестовал 24-летнюю девушку за ношение сережек в цветах радуги. Ей выдвинули обвинения в демонстрации "символики экстремистской организации" и арестовали на 5 суток.

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Кроме того, на ее друга напали в кафе и применили физическую силу из-за значка в виде флага Украины. Об этом пишут росСМИ.

Инцидент произошел 29 января в одном из в кафе в городе Нижний Новгород. Неадекватный мужчина подошел к паре и начал высказывать претензии из-за значка в виде флага Украины. Затем он применил физическую силу и пригрозил, что будет жаловаться в "отдел по борьбе с экстремизмом".

В свою очередь девушка пыталась прогнать неадеквата, но уже через некоторое время оказалась на допросе в так называемом центре по противодействию экстремизму. Более того, уже на следующий день в отношении девушки начали вести судебное разбирательство.

В итоге Сормовский районный суд Нижнего Новгорода признал ее виновной в "публичной демонстрации символики экстремистской организации". В итоге девушки приговорили к пяти суткам административного ареста. При этом суд так и не определил, какой именно символ демонстрировала девушка и какие признаки соответствующей символики он имел.

Однако для вынесения обвинительного приговора суд решил ссылаться на формулировки решения верховного суда РФ от 30 ноября 2023 года о признании "Международного движения ЛГБТ" экстремистской организацией.

Напомним, в ноябре 2023 в России придумали запретить ЛГБТ-движение. Министерство юстиции РФ подало в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ "экстремистской организацией".

Как сообщал OBOZ.UA, россияне массово пишут "доносы" на радугу – жалуются на компании, организации и людей, использующих символику радуги, видя в ней "пропаганду ЛГБТ". Поэтому государственной думе РФ пришлось просить Роскомнадзор официально объявить, что радуга не связана с ЛГБТ.