Ко дню рождения российского диктатора Владимира Путина в РФ устроили "челлендж", заставив на камеру детей школах и детских садах на коленях поздравлять главу Кремля. А на Урале из учеников начальной школы, стоящих в такой позе, даже выстроили слово "Путин".

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Об этом сообщают российские СМИ. В частности, они обратили внимание, что детей 2-го класса в школе Губкинского Ямало-Ненецкого автономного округа (входит в состав Уральского федерального округа) поставили на колени в форме букв "П", "У", "Т", "И", "Н".

В букве "У" встала на колени и учительница, секретарь первичного отделения партии "Единая Россия" Надежда Мещерякова.

После критики в СМИ Мещерякова закрыла свой профиль в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте", где были выложены фото детей на коленях.

На страницах в соцсетях других детских садов и школ страны-агрессора также появились фото подобный акций.

В учебных заведениях заявляют, что дети"познакомились с биографией Путина и поучаствовали в викторине", а другие желают диктатору "мирного неба головой".

Напомним, 7 октября Путину исполнилось 72 года. Свой день рождения диктатор встретил на пятом, нелегитимном сроке "президентства", хотя в соответствии с Конституцией РФ должен был оставить свой пост и не имел права избираться в 2024 году.

Как сообщал OBOZ.UA, российский фигурист Илья Авербух поздравил Путина с днем рождения, но стал посмешищем в сети. Россияне напомнили ему в сети о грандиозных проблемах с допингом в РФ, а также позорном лишении спортсменов из страны-агрессора флага и их отстранении от международных соревнований.