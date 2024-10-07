Знаменитый российский фигурист Илья Авербух в патриотичном угаре поздравил с днем рождения кремлевского диктатора Владимира Путина, которому исполнилось 72 года. Вице-чемпион Олимпиады-2002 и чемпион мира того же года восхитился достижениями спорта РФ во время правления главаря Кремля и стал посмешищем в сети.

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"Такого отношения к спорту, сооружения спортивных объектов, обеспечения спортсменов и их мотивации, думаю, за всю историю советского и российского спорта, как у Путина, не было никогда! Это не просто слова – достаточно увидеть то огромное количество спортивных объектов, в том числе моих любимых ледовых дворцов, которые есть во всех регионах России. Безусловно, колоссальная ответственность и давление выпадает на его плечи каждый день. Я вместе со своим президентом!" – сказал Авербух сайту Sport24.

Читатели портала Sports.ru отметили, что фигурист забыл о грандиозных проблемах с допингом в России, а также позорном лишении спортсменов из РФ флага и их отстранении от международных соревнований.

"Никогда за всю историю российский спорт так не унижался стараниями гаранта. Исключены из всех международных институтов, отстранены от всех спортивных событий, мировые изгои", "Да за всю историю никогда не было такого позора с допингом, никогда не было такого количества депутатов-спортсменов", "Да такой мотивации еще не было, тренироваться и держать себя в форме до самой пенсии", "Такого никогда не было, чтобы соревновались только сами с "собоями", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, так называемая Служба внешней разведки России обвинила США в подготовке материалов по дискредитации спортсменов из РФ и обвинению их в допинговых нарушениях.

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