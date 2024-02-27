В России дали три с половиной года колонии 20-летнему уроженцу Украины, которого избил сын Кадырова

В России к 3,5 годам колонии приговорили 20-летнего уроженца Украины Никиту Журавеля. Его обвинили в сожжении священной книги мусульман Корана в мае 2023 года.

Об этом сообщили российские СМИ. Отмечается, что украинец якобы извинился перед мусульманами и признал свою вину.

Пропагандисты утверждают, что Журавель пошел на такой поступок ради 10 тысяч рублей, которых в итоге так и не получил. Людей, которые пообещали ему деньги за поругание священной книги, правоохранители государства-агрессора не нашли.

РосСМИ напомнили, что видео сожжения Корана появилось в сети 19 мая прошлого года, а уже через несколько дней силовики государства-агрессора заявили, что задержали подозреваемого, оказавшегося уроженцем Украины. Следком России передал дело в Чечню.

Летом 2023 года 15-летний сын главы республики Рамзана Кадырова Адам избил Никиту Журавеля в СИЗО Грозного. Влиятельный отец нападающего опубликовал видео избиения и заявил, что считает правильным поступок начинающего террориста Адама.

Напомним, также российский суд заочно приговорил к пожизненному заключению по делу о "госизмене" бывшего актера академического Малого театра России, звезде сериала "Глухарь" и фильма с Ксенией Собчак "Никто не знает о сексе-2" Кирилла Канахина. После полномасштабного вторжения он покинул родину и пополнил ряды "Русского добровольческого корпуса" (РДК), воюющей на стороне Украины против оккупантов. В частности, в начале марта 2023 года Канахин принимал участие в нападении на Брянскую область.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В России на пять лет посадили 20-летнего студента Максима Харитонова, обвинив его в якобы сотрудничестве со спецслужбами Украины. Российские ФСБшники задержали молодого человека в октябре 2023 года.

– Также в РФ семерых контрактников приговорили к 2,5 годам колонии-поселения за то, что они отказались участвовать в войне РФ против Украины. Их обвинили в невыполнении приказа.