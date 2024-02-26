Российского актера Кирилла Канахина, который сейчас защищает Украину, приговорили в РФ к пожизненному заключению: что известно

Бывший актер академического Малого театра России, звезда сериала "Глухарь" и фильма с Ксенией Собчак "Никто не знает о сексе-2" Кирилл Канахин после полномасштабного вторжения покинул родину и пополнил ряды "Русского добровольческого корпуса" (РДК), что воюет на стороне Украины против оккупантов. 26 февраля российский суд заочно приговорил звезду к пожизненному заключению по делу о "госизмене" – из-за "нападения" на Брянскую область в начале марта 2023 года.

Суд проходит в открытом режиме, поскольку по уголовному делу нет секретных материалов. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

По версии обвинения, Канахин "напал" на село Любечаны в Брянской области в составе РДК 2 марта 2023 года. "Диверсанты", проникшие в российский населенный пункт, якобы убили двух местных жителей и ранили 10-летнего мальчика. Независимых подтверждений, что за убийствами стоят бойцы РДК, нет.

Прокуратура просила назначить Канахину пожизненное лишение свободы.

Напомним, тогда, в марте 2023-го, Кремль выдал, что в Брянскую область проникла якобы "украинская разведывательно-диверсионная группа", впрочем, бойцы РДК выложили видео из села Любечане, где и произошла "диверсия", и заявили, что берут всю ответственность на себя. Российские военные, воюющие за Украину, подчеркнули, что "добровольческий корпус" перешел государственную границу России, чтобы продемонстрировать – "русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Кирилл Канахин родился в Москве. В столице РФ работал в театре и снимался в фильмах и сериалах, где играл преимущественно второстепенные или эпизодические роли. Также он поэт и работал преподавателем по йоге. После 24 февраля 2022 года выехал из России и решил встать на защиту Украины, пополнив "Русский добровольческий корпус".

РДК – военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное в августе 2022 года из этнических россиян, проживающих на территории стран Европейского союза, Украины, для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТРО Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что российский суд заочно арестовал известную украинскую певицу крымскотатарского происхождения Джамалу за распространение "фейков" о российской армии, что в цивилизованном мире называется правдой о преступлениях оккупантов. Народная артистка уже отреагировала на свой новый "статус". Она честно призналась, что несколько озабочена вопросом своей безопасности. Подробности – в материале.

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