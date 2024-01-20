В России семерых контрактников приговорили к 2,5 годам колонии за отказ воевать в Украине: все подробности

В России семерых контрактников приговорили к 2,5 годам колонии-поселения за то, что они отказались участвовать в войне РФ против Украины. Их обвинили в невыполнении приказа.

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Об этом пишет издание "Медиазона" со ссылкой на решение суда. Приговоры оккупантам вынесли в конце декабря – начале января.

Их признали виновными в деле о неисполнении приказа во время военного конфликта. Самый большой срок в два с половиной года колонии-поселения получил Александр Максимов.

Артему Нештуну суд назначил два года и четыре месяца, Александру Агафонову и Артему Миркину – по два года и три месяца.

Михаил Филиппов и Александр Быков получили по два года и два месяца. Ивана Морщакова назначили два года и один месяц колонии-поселения.

Все семь военных, по версии следствия, отказались участвовать в боевых действиях в Украине летом и осенью 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные летом отказались выполнять боевое задание под Кременной Луганской области. Свое решение они объяснили "деморализацией" и "желанием жить".

Напомним, солдаты гвардейского десантно-штурмового полка России, воюющие против Украины за село Старомайорское Донецкой области, крайне ужаснулись массовым потерям в своих рядах из-за эффективной работы Сил обороны. Они обвиняют собственного командира в трусости, чьи приказы и безалаберность привели к ликвидации десятков захватчиков.

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