В России студента приговорили к пяти годам колонии за 'сотрудничество с украинскими спецслужбами': что известно

В стране-агрессоре России а пять лет посадили 20-летнего студента Максима Харитонова, обвинив его в якобы сотрудничестве со спецслужбами Украины.Российские ФСБшники задержали парня в октябре 2023 года.

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Курганский областной суд приговорил парня к пяти годам колонии общего режима, сообщили российские пропагандистские издания в понедельник, 15 января. Кроме того, его назначили ряд наказаний после того, он выйдет из колонии.

Российское "следствие" установило, что Харитонов якобы в марте связался с представителями "запрещенной в РФ украинской организации". Название "организации" российские СМИ не называют.

Там парень якобы получал "задания" по подрывной деятельности на территории страны-агрессора. В частности Харитонов должен был собирать и передавать адреса военкоматов, подразделений министерства внутренних дел РФ, Росгвардии, ФСБ, воинских частей.

Как пишут пропагандисты, после задержания студент якобы признался в "преступления", однако, что именно он сказал на суде, в материалах не уточняется.

Максима Харитонова признали "виновным" в "сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией" (статья 275.1 УК России).

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Челябинске по подозрению в поджоге военного самолета Су-34 арестовали подростка из Дагестана. 16-летнего парня отправили в следственный изолятор на два месяца.