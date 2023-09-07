В России бросили за решетку генерал-майора, ранее отвечавшего за защиту неба над Москвой

В России бросили за решетку генерал-майора Константина Огиенко, ранее отвечавшего за защиту неба над Москвой. Он проходит обвиняемым по делу о махинациях с землями оборонного назначения в Подмосковье.

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По версии следствия, Огиенко мог продать земельные участки за армией ПВО под застройку. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Как отмечает издание, следствие считает, что командующий 4-й дивизией ПВО генерал-майор Дмитрий Беляцкий по поручению командующего армией Огиенко способствовал получению взятки за выделение земель оборонного назначения гражданской организации. Генералы рассчитывали получить от незаконной сделки 30 млн руб., но успели выручить всего 500 тыс. рублей.

Уголовное дело было заведено военным следственным управлением СКР по Москве, а затем по распоряжению руководства комитета было передано в Главное военное следственное управление.

Генерал-майор Огиенко свою причастность к этому делу отрицает, но Московский гарнизонный военный суд заключен в тюрьму под стражу, а недавно ему продлили арест до 27 ноября 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, менее месяца назад в РФ полным ходом шла большая зачистка генералов российской армии. Паблики оккупантов разрывались от истерических сообщений о новых "страшных фактах" и прогнозах о намерении физического устранения "предателей", якобы сговорившихся с главарем "вагнеровцев" Евгением Пригожиным.

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