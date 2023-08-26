В России активизировались "охотники за головами": придумали ноу-хау для отправки на войну

В России собираются отправить воевать в Украину "свежий" оккупационный контингент. И несмотря на то, что никакого объявления новой волны мобилизации нет, она все равно идет полным ходом. Причем сейчас преступный режим придумал новые уловки для мобилизации "пушечного мяса".

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Россия хочет реванша

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия намерена восстановить свою боеспособность и наступательный потенциал. Руководство армии государства-агрессора декларирует намерение создать целый ряд новых военных формирований: десантных полков, дивизий, механизированных бригад.

"По нашим оценкам, в Кремле планируют мобилизовать на войну в Украине несколько сотен тысяч человек. Чтобы реализовать этот план, чтобы удержать то, что Россия оккупировала, а также продолжать военное давление на наше государство, врагу необходима не только мобилизация, но и время на подготовку солдат и их оснащение", – рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, в Кремле давно готовятся к оглашению еще одной волны мобилизации. В частности, в РФ уже приняли ряд законов и нормативных актов, усиливающих наказание за неявку в военкомат, уклонение от мобилизации. Также для россиян увеличили призывной возраст, а повестку на войну теперь могут прислать в электронном формате.

Власть готова на все

Такое закручивание гаек было вызвано в том числе и проблемами с набором в армию очередных смертников. Мобилизация в России действительно идет трудно, потому преступный режим находит новые способы.

Дошло даже до того, что российских адвокатов обязали по сути заниматься вербовкой в ВС РФ, назвав это их "профессиональной обязанностью". Например, Адвокатская палата Воронежской области сообщила, что защитники должны предложить своим клиентам подписать контракт с минобороны, а также растолковать, как обращаться в военкомат и тому подобное.

Главный "пряник" – то, что при участии в так называемой "специальной военной операции" уголовное дело приостанавливают, а за госнаграды преступник может получить и помилование. А с результатами такой "милости" Россия уже столкнулась: вернувшиеся с войны зеки принялись за старое – стали насиловать и убивать в российских городах.

Вербовщики из МО РФ колесят по российским колониям, где не только добровольно, но уже и насильно забирают на войну осужденных (подразделения "Шторм-Z" и "Север-Z"). Один из последних рейдов прошел по исправительным учреждениям Рязанской области.

"Охотники за головами" также организовывают встречи на различных предприятиях, где фактически шантажируют сотрудников. Например, в Тольятти спустили план – две тысячи "добровольцев" на войну, но набрали из большого города всего 250 человек. Потому теперь уговаривают местных жителей "поехать подзаработать" и решить долговые проблемы, "немного убивая и чуть-чуть погибая".

"Картина маслом! Людей просят уговаривать своих родных и знакомых ехать на войну и помочь выполнить "план", в противном случае угрожают мобилизацией в сентябре", – сообщили в правозащитном проекте Gulagu.net.

"Никто не будет поднимать вой"

Еще одна категория, которую Россия готовится утилизировать на войне в Украине, это огромное количество гастарбайтеров из соседних стран. Для этого была объявлена операция "Мигрант", которая подразумевает под собой массовые длительные облавы во всех городах страны-агрессора.

"Также будет патрулирование улиц и проверка документов у лиц не славянской внешности. Лиц без гражданства будут выдворять из страны. Тех, кому коррумпированное МВД успело выдать паспорта, – будут доставлять в военкомат для постановки на учет. В случае следующей мобилизации (которая непременно будет) они первые пойдут на фронт. Их выгодно брать, так как никто не будет поднимать вой", – цинично написал крупный Z-канал в Telegram.

По данным российского Института демографических исследований, количество только таджикских мигрантов в РФ превысило уже 3 млн человек. А в 2022 году боле 170 тыс. таджиков получили российские паспорта.

Теперь же в РФ заговорили об обязательной службе новоиспеченных соотечественников, а в случае отказа – и о лишении гражданства. Тем временем из разных регионов РФ приходят сообщения, что облавы уже начались. После проверки документов лиц с "не славянской внешностью" уже массово обилечивают повестками – в основном это таджики, узбеки, армяне и азербайджанцы.

В том, что преступный путинский режим готовит новые "сюрпризы" для россиян, сомневаться не приходится. По разным данным, уже в сентябре могут начать новую волну мобилизации, но и без нее процесс идет полным ходом. Отправлять на верную смерть своих "рабов" у кремлевского диктатора вошло в привычку.