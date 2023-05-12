В России 87-летняя пенсионерка вместо поздравления с 9 мая получила предложение вступить в ЧВК 'Вагнер'

В российском Томске 87-летняя пенсионерка, ветеранка Великой Отечественной войны, пережившая немецкую оккупацию, получила приглашение вступить в ряды ЧВК "Вагнер". Письмо пришло 9 мая вместо поздравления с днем победы.

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Об этом российским СМИ рассказала дочь пенсионерки. Она нашла письмо, в котором не было указано ни отправителя, ни адресата, в почтовом ящике.

Отмечается, что в письме отмечено, что на службу приглашаются добровольцы от 21 до 60 лет, также отмечена и зарплата в размере 240 тысяч рублей и возможность подготовки высококвалифицированными инструкторами.

СМИ отметили, что рассылка от ЧВК "Вагнер" в Томске ведется очень активно.

Напомним: ранее журналисты "Радио Свобода" попытались узнать, насколько силен кадровый голод в рядах наемников и кого они готовы брать. Они позвонили по номерам из рекламы "Вагнера", распространяемой в соцсети "Вконтакте", и попытались "устроиться" в ЧВК.

Как выяснилось, в ряды наемников готовы принимать людей, обладающих судимостью за распространение наркотиков. Кроме того, готовы брать мужчин, которые скрываются от следствия и имеют незакрытую судимость.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– усиленно ищут желающих пополнить ряды ЧВК "Вагнера" и во временно оккупированном Мариуполе. Как ни забавно, но претендентам, кроме высокой зарплаты, предлагают страхование жизни и лучшую униформу и снаряжение;

– пресс-офицер бригады Национальной гвардии "Красная калина" Николай Коваль сообщил, что роль российского ЧВК "Вагнер" на войне в Украине могла уже подойти к концу. Наемники ЧВК несут бешеные потери.

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