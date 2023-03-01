В России 16-летний парень забросал военкомат ''коктейлями Молотова''. Видео

В России продолжается подпольная война с военкоматами страны. В Кировске Ленинградской области 16-летний парень забросал военкомат "коктейлями Молотова".

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Нарушителя уже задержали российские правоохранители. Об этом сообщают СМИ России.

Вечером 28 февраля в полицию обратился сторож военкомата в Кировске, который сообщил, что на улице тьма, а подросток ошивается возле здания.

Ближайший наряд правоохранителей приехал на место и увидел парня, который бросает коктейли Молотова в дверь. Однако молодой человек успел бросить две бутылки.

Полицейские поймали парня, когда он прятался за автобусной остановкой. У него нашли еще один коктейль, солярку и тряпки.

Выяснилось, что юноше 16 лет. Сейчас решается вопрос о его наказании.

Следует отметить, что в течение последнего года по России прокатилась масштабная волна поджогов военкоматов. Граждане государства-террориста, как могли, пытались избежать отправки на войну в Украину. В частности, 9 января в российском Братске Иркутской области неизвестные бросили в здание военкомата бутылку с зажигательной смесью. Перед этим там видели человека в черном, который перелез через металлическое ограждение.

А в российском Омске арестовали 32-летнего местного жителя Антона Платова за попытку поджечь военкомат. Он бросил в окна на втором этаже здания несколько коктейлей Молотова, но бутылки с зажигательной смесью не разбились.

Как сообщал OBOZREVATEL: в конце января в британской военной разведке сообщили, что в стране-агрессоре РФ ищут пути усиления своих войск для нового наступления на Украину. В этой связи Кремль может объявить новую волну мобилизации;

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