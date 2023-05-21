В России 13 грузовых вагонов сошли с рельсов: движение приостановлено. Видео

На Забайкалье в России 13 грузовых вагонов сошли с рельсов. Из них 8 – опрокинулись.

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Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на МЧС России и замглавы правительства края Алексея Сергийкина. Авария произошла на перегоне Куэнга – Писковая двухпутная Забайкальская железная дорога, на месте происшествия ведутся восстановительные работы (чтобы посмотреть видео, докролльте до конца новости).

Местные власти заверили, что пострадавших в результате ЧП нет, движение поездов приостановлено. О причинах аварии на данный момент не сообщается.

Напомним: ранее неизвестные подорвали железнодорожный путь в Брянской области РФ, в результате чего с рельсов сошел грузовой поезд, перевозивший нефтепродукты. Из 60 вагонов, которые были в составе, 8 – перевернулись.

Пропагандистские паблики в РФ утверждали, что авария произошла из-за подрыва железной дороги. По предварительным данным, происшествие произошло на перегоне Рассуха - Унеча. Через некоторое время российские пропагандисты издали, что железную дорогу в Брянской области якобы взорвали два диверсанта, "попавших на камеры наблюдения".

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