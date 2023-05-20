Пропагандисты РФ напугали жителей Белгорода 'наступлением ВСУ': россияне требуют выдать им оружие. Видео

Российские пропагандисты напугали жителей Белгорода "наступлением Вооруженных сил Украины". Теперь россияне требуют выдать им оружие.

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Они даже записали соответствующее видеообращение к властям. Ролик опубликовал известный украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Мы жители фронтового Белгорода, обращаемся к власти, наш город и область давно перестали быть защищенными. Ежедневно белгородцы терпят обстрелы со стороны ВСУ, наши сограждане гибнут, наши объекты критической инфраструктуры разрушаются. Мы в полной мере осознаем что в преддверии наступления ВСУ наши войска не помогут, не помогут защитить нас", – заявили белгородцы.

В связи с этим они хотят получить стрелковое оружие.

"Мы просим нашего губернатора и управление МВД города Белгорода выделить нам стрелковое оружие для защиты родного города", – добавили жители Белгородской области.

Стоит отметить, что российская пропаганда придумала новую историю о прорыве украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что ведут активные боевые действия только на собственной территории. В то же время некоторые инциденты, которые происходят в Российской Федерации, рассматриваются в Генштабе как сопротивление местного населения против террористического режима Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в стране-агрессоре России устроили очередную провокацию для того, чтобы обвинить Украину. На этот раз там заявили о том, что "украинская ДРГ" якобы обстреляла школьный автобус в Брянской области.

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