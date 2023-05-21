В Белгородской области новая 'бавовна': местные говорят о прилетах, видно зарево. Фото и видео

В Белгородской области России в ночь на воскресенье, 21 мая, был слышен взрыв. Вероятно, к российским захватчикам пришел новая "бавовна".

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Местные жители говорят о прилетах, видно зарево. Об этом сообщают в соцсетях.

"В Шебекинском округе громко. Местные жители сообщают, что после громких звуков появляется зарево. Детали уточняются", – говорится в сообщении.

Взрывы в Шебекино начались после полуночи. По предварительной информации, сначала вроде бы были вылеты, а после этого было как минимум пять прилетов. Взрывы слышали даже в окрестностях Белгорода.

Попание якобы произошло в районе автовокзала. Также сообщают, что по прилету могла загореться свалка. Площадь пожара, судя по снимкам, растет.

Напомним, российская пропаганда придумала новую историю о прорыве украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что ведут активные боевые действия только на собственной территории. В то же время некоторые инциденты, происходящие в Российской Федерации, рассматриваются в Генштабе как сопротивление местного населения против террористического режима Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в стране-агрессоре России устроили очередную провокацию для того, чтобы обвинить Украину. На этот раз там заявили о том, что "украинская ДРГ" якобы обстреляла школьный автобус в Брянской области.

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