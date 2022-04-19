В Росии нашли "тещу" Зеленского с квартирой в Москве. Фото и видео
Российские пропагандисты продолжают "рыть землю", чтобы худо-бедно опорочить украинских героев, украинский народ и украинскую власть. Прихвостни Кремля давно не брезгуют никакими методами, поэтому пытаются залезть даже в семью президента Владимира Зеленского.
Так, по данным издания "Медиазона", признанного в РФ иноагентом, сотрудники одного из ручных СМИ обнаружили "тещу" лидера Украины с московской пропиской. Правда в погоне за фейковым эксклюзивом пропагандисты не удосужились уточнить возраст матери первой леди Елены Зеленской, в девичестве Кияшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
15 апреля в подъезд московскому маркетологу 56-летней Ольге Кияшко позвонили два незнакомых мужчины. Поскольку ее не было дома, на звонок в домофон ответила соседка. Между ними произошел довольно странный разговор, где незваные гости пытались выяснить, с кем именно живет Ольга, а также "старенькая она или молодая".
"Когда соседка передала мне эту информацию, я напряглась. Естественно, гуглю: Владимир Тимофеевич Кияшко. И понимаю, что это тесть Зеленского, ровно с тем именем и фамилией. А соответственно теща Зеленского — это я. Ну как бы я — Ольга Витальевна Кияшко. Тот факт, что теща родилась в 1953 году, а я в 1965-м, никого не смущает. Потому что, найдя информацию про квартиру, люди точно могли сопоставить и годы рождения", – рассказала "названая теща" украинского гаранта.
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