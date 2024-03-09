В РФ заявили об атаке почти 50 беспилотников за ночь по их территории

В России заявили, что в ночь на 9 марта якобы сбили почти 50 украинских беспилотников. Подавляющее большинство из них, утверждают в государстве-агрессоре, летели на Ростовскую область.

Об этом отчитались в минобороны РФ. Также среди "мишеней" для "БпЛА киевского режима" в возглавляемом Сергеем Шойгу ведомстве назвали Белгородскую, Курскую и Волгоградскую области РФ.

Уже традиционно минувшая ночь в РФ выдалась достаточно громкой. Не менее традиционной стала и утренняя "сводка" минобороны РФ, оповещающая россиян, содрогавшихся ночью от мощных взрывов и наблюдавших зарево от прилетов, о том, что все БпЛА якобы были обезврежены.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БпЛА), Курской (2 БпЛА), Волгоградской (3 БпЛА) и Ростовской (41 БпЛА) областей", – заявили в минобороны РФ.

Вот только жители Курска и Таганрога Ростовской области могли бы воспринять это заявление скептически: в этих двух российских городах ночью гремели взрывы.

Так, в Курске, как сообщали очевидцы, прогремел минимум один мощный взрыв – и, по словам россиян, уже имеющих представление о том, как звучит работа ПВО, закрались сомнения в том, что слышали они именно ее. Губернатор области впоследствии заявил о "сбитии" беспилотника.

А в Таганроге ночью звучали десятки взрывов. Очевидцы говорили об атаке беспилотников и о том, что их целью мог оказаться авиационный завод научно-технического комплекса имени Бериева, который, помимо прочего, занимающийся модернизацией и ремонтом редких самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Напомним, 7 марта в России признали атаку дронов на металлургический завод в Вологодской области. По словам местного губернатора, мощные взрывы прозвучали в районе доменной печи предприятия "Северсталь" в городе Череповец. Их чиновник назвал "инцидентом".