О последствиях мятежа Пригожина говорить рано, но Британия готова к разным сценариям развития событий, – Сунак

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что о последствиях мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина говорить рано. Но его страна готова к разным сценариям развития событий.

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Об этом сообщает международное информагентство Reuters. Сунак отметил потенциально дестабилизирующее влияние напряженности между группой "Вагнера" и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Как известно, в минувшие выходные Путин столкнулся с беспрецедентным вызовом своей власти в результате неудавшегося мятежа хорошо вооруженных наемников из группы "Вагнера".

Необычайные события заставили правительства, как дружественные, так и враждебные России, искать ответы на вопрос, что может произойти дальше в стране с самым большим в мире ядерным арсеналом.

Сунак сказал, что Великобритания внимательно следит за событиями.

"Слишком рано предсказывать с уверенностью, какими могут быть последствия этого, но, конечно, мы готовы, как всегда, к целому ряду сценариев", – сказал Сунак журналистам.

"Это ситуация, которую мы анализируем и отслеживаем в течение некоторого времени, потому что мы знаем о потенциально дестабилизирующем воздействии незаконной войны России в Украине и, действительно, о напряженности между группой "Вагнера" и режимом Путина", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 23 июня Пригожин обвинил МО РФ в обстреле позиций ЧВК "Вагнер", что якобы привело к гибели и увечьям большого количества наемников. В минобороны обвинения назвали провокацией. Однако "повар Путина" объявил, что будет мстить и "освобождать Россию";

– однако уже вечером 24 июня Пригожин заявил, что его наемники "возвращаются в полевые лагеря". А в сети появились кадры, как "вагнеровцы" начали собирать свое оружие и технику.

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