В РФ заявили, что разместят ядерное оружие в Беларуси у границы с Польшей

Чрезвычайный посол РФ Борис Грызлов заявил, что российское ядерное оружие будет размещено на территории Беларуси, преимущественно у границ с Польшей. Таким образом Кремль намеревается защитить безопасность союзного государства, на чей суверенитет якобы кто-то посягает.

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Об этом сообщает пропагандистский ресурс Беларуси. В очередной раз представитель кремлевской элиты решил объяснить свое решение примером Запада.

"Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы, это Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия и Турция, то должны предпринимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства. Россия и Беларусь - это территория Союзного государства, причем узаконенная, в отличие от территории стран, где США размещают свое ядерное оружие. Для них эти страны - просто марионетки, а у нас единое пространство", – подчеркнул Грызлов, подразумевая Украину.

Он добавил, что уже до 1 июля будет подготовлено хранилище для размещения тактического ядерного оружия РФ на территории соседней республики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай выступил против передачи Россией ядерного оружия другим странам и размещения его за пределами своего государства. В свою очередь в Беларуси поддержали позицию РФ по намерению установить смертоносную боеголовку на своей территории.

Учитывая это, в Пекине прокомментировали планы России по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси. Там призвали к "дипломатическим усилиям".

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