В РФ заявили, что ракетными ударами по Львову уничтожили 'партии западного оружия'

Российские военные утверждают, что ракетными ударами по Львову 18 апреля уничтожили объект, где "находились крупные партии западного оружия для Украины". Таким они называют якобы 124-й объединенный центр обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск.

Об этом пишет российский "Интерфакс", ссылаясь на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова. Он подтвердил, что по украинскому городу были выпущены ракеты воздушного базирования ВКС России.

"Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней в Украину от США и европейских стран", – заявил российский чиновник.

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Также добавил, что в тот же день захватчики "уничтожили крупный склад боеприпасов" в районе Василькова на Киевщине.

В целом, по утверждению Конашенкова, оперативно-тактическая авиация ВКС РФ нанесла удары по "84-м военным объектам Украины".

"Уничтожены: в Днепропетровске завод по ремонту головных частей тактических ракет "Точка-У"; в районе населенного пункта Зеленое Поле командный пункт батальона территориальной обороны; в районе населенного пункта Червоная Поляна два склада боеприпасов и хранилище топлива", – высказался он.

Представитель российского Минобороны подчеркнул, что за день российские ракеты воздушного базирования "поразили 16 украинских военных объектов".

"Среди них: два пункта управления, два опорных пункта подразделений украинских войск, а также места сосредоточения личного состава и военной техники противника в районах Попасной, Барвенково и Красного Лимана", – утверждает Конашенков.

Он также похвастался, что ракетные войска и артиллерия РФ ударили по 331 военному объекту в Украине. Обстрелами якобы были поражены "девять пунктов управления, склад ракетно-артиллерийского вооружения, 315 районов сосредоточения живой силы противника в районах Попасной и Новомайорска".

Как сообщал OBOZREVATEL:

утром 18 апреля во Львове зафиксировали четыре прицельные ракетных удара РФ. Три крылатые ракеты попали в объект военной инфраструктуры – это неиспользуемые склады, а одна – в шиномонтаж.