В РФ заявили, что против вступления Украины в ЕС и могут ударить по Финляндии и Швеции

В России заявили, что теперь возражают не только против вступления Украины в НАТО, но и против присоединения Украинского государства к Евросоюзу на правах полноправного члена. Также в государстве-агрессоре взялись угрожать ударами по Финляндии и Швеции из-за решения этих стран вступить в Североатлантический Альянс.

Все эти угрозы рашисты решили приправить традиционными байками о "демилитаризации" и "денацификации" Украины и намеками на то, что Россия готова начать ядерную войну. Озвучить эти угрозы на заседании Организации Объединенных Наций поручили первому заместителю постпреда РФ при ООН Дмитрию Полянскому, которого цитируют российские пропагандисты.

Так, в Кремле решили, что сейчас - самое время попытаться диктовать Украине, может ли она претендовать на вступление в ЕС, а Европе - кого и когда принимать в свою большую семью.

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"Позиция России по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась. Теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО" — цитируют заявление Полянского пропагандисты "Лента.ру".

Он также признал, что Россия не намерена прекращать войну. Правда, не по причине провала захватнических амбиций, а под соусом бредовых "целей спецоперации".

"Без демилитаризации и денацификации мира на Украине не достичь", - заявил представитель РФ при ООН.

Но угрожать Россия теперь намерена не одной лишь Украине, а и Финляндии и Швеции, которых агрессия РФ против Украины сподвигла кардинально поменять отношение к идее вступления в НАТО - и поспешить заявить о своей готовности присоединиться к Альянсу.

"Как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения Альянса будут там, эти территории станут возможной целью для российских военных", - заявил зампостпреда РФ при ООН.

Но и на этом Кремль решил не останавливаться. Анонсировав возможные атаки на Финляндию и Швецию, Полянский также снова напомнил миру, что у сумасшедшего российского президента в руках до сих пор остается ядерная кнопка.

"Зампостпреда России в ООН Полянский — об условиях применения ядерного оружия Россией: если вы угрожаете ядерной державе, вы должны учитывать все варианты", - сообщили пропагандисты ВГТРК.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России попытались запугать Запад угрозой ядерной войны. Очередным поводом для потрясания "красной кнопкой" и ядерными боеголовками в Кремле назвали западную помощь украинской армии.

Сначала с хамством и угрозами в адрес цивилизованного мира вылез заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Впоследствии на готовность России начать ядерную войну намекнул и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который пригрозил странам Запада, поддерживающим Украину, "решительным ответом".