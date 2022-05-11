В РФ запустили фейки о сборе возбудителей холеры в Мариуполе и заражении жителей ОРДЛО туберкулезом

Российское Минобороны запустило новые фейки на тему "американских биолабораторий" в Украине. На сей раз оккупанты "разоблачили" деятельность "регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры" в Мариуполе.

Также рашисты обвинили Украину в заражении туберкулезом детей в ОРДЛО. Очередное бредовое заявление Минобороны РФ ретранслирует государственное пропагандистское издание "Риа Новости".

По версии "освободителей", стерших Мариуполь с лица земли, там некие тайные сотрудники "секретной биолаборатории" с 2014 года собирали сотни штаммов возбудителей тяжелых заболеваний, в частности, холеры и сибирской язвы.

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"Мариуполь под украинским контролем в сотрудничестве с американским военным ведомством использовался как региональный центр для сбора и паспортизации возбудителя холеры. Отобранные штаммы направлялись в Центр общественного здоровья в Киеве, который далее пересылал биоматериалы в США, эта деятельность велась с 2014", - уверяют российские преступники.

Рашисты уверяют, что уже на следующий день после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину в этой самой "секретной лаборатории" начали спешно "уничтожать улики".

"В лаборатории нашли акт уничтожения коллекции патогенов от 25 февраля 2022, согласно которому там велись работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы – но часть коллекции ветеринарной лаборатории в спешке не была уничтожена, для безопасного хранения российские специалисты вывезли 124 штамма", - не моргнув глазом, заявили в российском оборонном ведомстве.

Холеры и сибирской язвы, впрочем, оккупантам показалось мало - и они решили "накинуть" еще "доказательств" якобы изготовления в нашей стране биологического оружия.

"Вызывает обеспокоенность наличие в коллекции возбудителей, нехарактерных для ветеринарии – брюшного тифа, паратифов, газовой гангрены, это может говорить об участии лаборатории в военно-биологической программе,", - цитируют очередного Конашенкова российские пропагандисты.

Для полноты картины в МО РФ решили также обвинить Украину в "создании эпидемии туберкулеза" в ОРДЛО. Этим заболеванием украинцы якобы решили заражать живущих в российской оккупации детей.

"Минобороны России сообщило, что в 2020 на Украине имело место преднамеренное заражение жителей Славяносербского района (ЛНР) туберкулезом с высокой устойчивостью к лекарствам - организаторы инцидента стали распространять среди детей в населенном пункте Степовое фальшивые банкноты, инфицированные возбудителем туберкулеза", - заявили пропагандисты.

Напомним, ранее Россия запустила нелепый фейк о биооружии США в Украине, которое разносят птицы и летучие мыши. Бредни Кремля породили множество насмешек и мемов, на этот счет шутил даже Илон Маск.

Однако озвучиваемые в России абсурдные фантазии веселят не всех. К примеру, постпред Украины в ООН Сергей Кислица не исключает, что эти глупые заявления могут свидетельствовать о подготовке РФ новой "операции под чужим флагом". В ней агрессор вполне может применить биологическое оружие массового поражения против украинцев.