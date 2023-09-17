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В РФ выдали, что отбили очередную "террористическую атаку" Украины

Ольга Липич
Новости России
1 минута
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В РФ выдали, что отбили очередную 'террористическую атаку' Украины

В Белгородской области России вечером в воскресенье, 17 сентября, прогремели взрывы. В стране-агрессоре выдали, что регион атаковал беспилотник, который якобы сбила российская ПВО.

В атаке представители оккупантов, как всегда обвинили Украину. Как заявил губернатор области Вячеслав Гладков, взрыв прозвучал в Белгородском районе около 20:40 (по московскому времени).

Россиянам снова померещился "БПЛА самолетного типа", который "сбила система ПВО". Как утверждает Гладков, пострадавших и разрушений якобы нет, однако на место экстренно выехали оперативные спецслужбы.

Они "уточняют информацию о последствиях на земле".

Видео дня

В министерстве обороны страны-агрессора также подтвердили атаку БПЛА и выдали, что была "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

Там добавили, что беспилотник был  уничтожен над Белгородской областью.

В РФ выдали, что отбили очередную "террористическую атаку" Украины

Отметим, что 16 сентября в России тоже жаловались на "террористическую атаку киевского режима". По версии российского министерства обороны, речь идет о двух беспилотниках самолетного типа, пытавшихся атаковать на территории РФ некие объекты.

БПЛА якобы были сбиты над Калужской и Тверской областями РФ.

А 13 сентября в Тверской области РФ пожаловались на атаку на химзавод. Речь шла о Редкинском химическом заводе. Дрон, по версии россиян, пытавшийся атаковать предприятие, якобы был выявлен и ликвидирован, обломки упали на территории завода.

Это предприятие производит химическую продукцию для авиационной и космической промышленности РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября в РФ заявили, что беспилотник якобы пытался снова атаковать стратегический аэродром "Шайковка" в Калужской области. Пропаганда утверждает, что "украинский" дрон-камикадзе "был ликвидирован".

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