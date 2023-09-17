В РФ выдали, что отбили очередную 'террористическую атаку' Украины

В Белгородской области России вечером в воскресенье, 17 сентября, прогремели взрывы. В стране-агрессоре выдали, что регион атаковал беспилотник, который якобы сбила российская ПВО.

В атаке представители оккупантов, как всегда обвинили Украину. Как заявил губернатор области Вячеслав Гладков, взрыв прозвучал в Белгородском районе около 20:40 (по московскому времени).

Россиянам снова померещился "БПЛА самолетного типа", который "сбила система ПВО". Как утверждает Гладков, пострадавших и разрушений якобы нет, однако на место экстренно выехали оперативные спецслужбы.

Они "уточняют информацию о последствиях на земле".

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В министерстве обороны страны-агрессора также подтвердили атаку БПЛА и выдали, что была "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

Там добавили, что беспилотник был уничтожен над Белгородской областью.

Отметим, что 16 сентября в России тоже жаловались на "террористическую атаку киевского режима". По версии российского министерства обороны, речь идет о двух беспилотниках самолетного типа, пытавшихся атаковать на территории РФ некие объекты.

БПЛА якобы были сбиты над Калужской и Тверской областями РФ.

А 13 сентября в Тверской области РФ пожаловались на атаку на химзавод. Речь шла о Редкинском химическом заводе. Дрон, по версии россиян, пытавшийся атаковать предприятие, якобы был выявлен и ликвидирован, обломки упали на территории завода.

Это предприятие производит химическую продукцию для авиационной и космической промышленности РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября в РФ заявили, что беспилотник якобы пытался снова атаковать стратегический аэродром "Шайковка" в Калужской области. Пропаганда утверждает, что "украинский" дрон-камикадзе "был ликвидирован".