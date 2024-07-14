В РФ вспыхнули масштабные пожары в Сухой Щели: местные говорят о "страшной трагедии"

В российском Краснодарском крае разгорелся огромный лесной пожар, который начался в районе Сухой Щели на берегу Черного моря. По состоянию на 17:00 воскресенья, 14 июля, площадь возгорания составляла минимум 28 га, огонь продолжал распространяться.

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Об этом сообщила пресс-служба минприроды государства-агрессора. Когда пламя подошло вплотную к близлежащим турбазам, россиянам пришлось спасаться. Количество эвакуированных в районе села Дюрсо – около 500 человек. Только с санатория "Голубая волна" в Анапе выехало примерно 220 отдыхающих.

В итоге "Голубая волна" практически полностью сгорела, водители с трудом смогли вывезти свои автомобили, стоявшие на парковке.

В тушении огня принимал участие вертолет Ми-8 МЧС РФ и 27 единиц спецтехники. На 17:00 было известно, что к операции присоединились 138 людей, помогали и местные жители. В труднодоступной местности работала наземная группировка МЧС России с применением ранцевых огнетушителей.

В городе Новороссийск был введен режим ЧС, проинформировал мэр Андрей Кравченко.

В МЧС признали, что сгорели минимум шесть деревянных домов и два автомобиля. Очевидцы активно делились в сети фото и видео, говорили о "страшной трагедии".

Еще в районе 15:00 воскресенья заявлялось о пожаре на 18 га леса. Около 17:00 региональные власти сообщили, что из-за сильного ветра площадь увеличилась до 28 га местности.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 13 июля в российском Краснодаре разразился мощный пожар на производственном здании на более чем 1500 "квадратах".

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