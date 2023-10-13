В РФ в разгар войны против Украины заявили, что россиянки должны рожать детей с 19 лет. Видео

В России в разгар войны против Украины нашли новый способ улучшить собственную демографическую ситуацию. Там заявили, что россиянки должны рожать детей с 19 лет.

Такой совет гражданкам РФ дала депутат нелегитимной Госдумы Анна Кузнецова. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Так, Кузнецова заявила, что первых детей россиянки должны рожать в 19-20 лет.

"Большая крепкая семья начинается с молодой семьи. Это доказывают статистические данные, первые дети у нас должны родиться, когда маме примерно 20 лет, тогда семья, по статистике, сможет иметь троих, четырех и более детей. Именно тот образ будущего, о котором говорил президент", – сказала она.

Видео дня

Следует отметить, что за время полномасштабной войны, которую Россия развязала в Украине, армия кафиров потеряла более 300 тысяч солдат и наемников. Цифры потерь у захватчиков в разы превышают несущие Силы обороны, защищая свою землю.

Ранее Владимир Путин приказал правительству придумать метод, чтобы россияне стали рожать больше детей.

А российский священник, настоятель храма великомученицы Варвары Михаил Васильев заявил, что если бы женщины рожали больше детей, то легче отпускали бы их на войну против Украины. Это вызвало бурю негодований в сети.