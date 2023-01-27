Путин приказал правительству придумать, чтобы россияне начали рожать больше детей

Глава страны-агрессора России все больше удивляет своими никчемными поступками. Недавно Владимир Путин приказал правительству придумать метод, чтобы россияне начали рожать больше детей.

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Об этом, как сообщает ТАСС, кровавый диктатор заявил по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Кабмин РФ должен к 10 февраля разработать дополнительные меры по повышению рождаемости и поддержке семей", – заявил глава Кремля.

Таким образом, получается, что Путин поручил за две недели придумать, как заставить россиян рожать детей.

"Президент России Владимир Путин поручил правительству в кратчайшие сроки придумать способ поднять уровень рождаемости, который на фоне войны упал до 20-летних минимумов, а в ближайшие годы, согласно прогнозам, может опуститься на "дно" с Великой отечественной войны", – пишут росСМИ.

Журналисты выяснили, что в новом "демографическом пакете", согласно поручению президента, нужно заранее "предусмотреть оценку эффективности".

Кроме того, необходимо найти источники финансирования.

Ответственным за выполнение поручения Путин назначил лично премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Как сообщал OBOZREVATEL, для роста численности населения РФ российские семьи должны заводить по три-четыре ребенка. Сегодня же в стране семьи в среднем заводят одного-двух детей.

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