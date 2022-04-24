Россия обвинила Украину в обстреле своей территории: якобы прилетел снаряд

В Белгородской области России снова устроили циничную провокацию против своей же территории с пропагандистской целью – обвинить во всем Украину. Заявляется, что днем 24 февраля на территорию села Отрадное "прилетел снаряд".

О происшествии сообщил глава администрации Краснооктябрьского поселения Иван Кравченко. Он снял видео в поле, утверждая, что снаряд попал туда якобы со стороны Украины.

Никаких доказательств этого и дополнительной информации Кравченко не озвучил.

"Прилет", утверждают в России, не повредил никаких зданий, пострадавших тоже не было.

Видео дня

В некоторых пропагандистских информационных ресурсах писали, что снарядов якобы было выпущено шесть, но российские чиновники эти данные опровергли.

"Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках", – сказано в сообщении.

Отметим: в селе Отрадное Волоконовского района РФ есть единственная улица – Светлая, а население составляет всего 17 человек.

Как писал OBOZREVATEL, в Белгородской области уже не раз заявляли о "провокациях украинцев". Например, о "хлопках" в небе (российским СМИ запрещено употреблять слово "взрыв").

Также глава одного из районов Белгорода сообщал, что в городе начали рыть окопы. Очевидно, пропагандисты надеются: это должно посеять панику среди местного населения и увеличить поддержку "спецоперации" в Украине.