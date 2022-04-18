В РФ ушли из жизни бывшие 'главный шпион Путина' и вице-президент 'Газпромбанка': замечена закономерность

В понедельник, 18 апреля, в России, словно под заготовку, появились известия о сразу двух смертях топ-чиновников, приближенных к президенту Владимиру Путину. Речь идет о вице-президенте "Газпромбанка" Владиславе Аваеве и директоре Службы внешней разведки Вячеславе Трубникове.

Несмотря на довольно громкий статус обоих госслужащих, которые, впрочем, на момент смерти фигурировали с приставкой "экс", OBOZREVATEL отметил, что российские СМИ довольно вяло подали эти новости. Все, что можно найти о личности покойных, кроме их должности, так это про их вероятную связь с высшими военными чинами России.

Обстоятельства смерти 77-летнего Трубникова, которого за глаза называли "главным шпионом Путина", журналисты предпочли широко не распространять. Скрыть громкое самоубийство Аваева, который перед смертью хладнокровно расправился с собственными женой и дочерью, – задача затруднительная и малоперспективная даже в таком тоталитарном государстве как РФ.

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Однако отметим, что обе смерти стали некой закономерностью на фоне рокировки военного руководства в Москве, непубличных задержаний и арестов, которые активно продолжаются в России после разгромного поражения армии оккупантов под Киевом, Черниговом и Сумами. Одним из наиболее ярких примеров стал министр обороны Сергей Шойгу, который после регулярной трансляции на всех федеральных каналах внезапно исчез, а потом оказался жертвой инфаркта и других хронических болезней, обострившихся на фоне неудавшейся военной кампании в Украине.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков предсказал кончину Путина, которая вряд ли будет заметно отличаться от его кровожадных предшественников.