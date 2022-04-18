'Миф о сильнейшей армии мира развалился': Аваков спрогнозировал дальнейшую судьбу Путина

Высшее российское руководство вынуждено признать, что потерпело поражение в войне с Украиной. Теперь любое отчаянное решение лидера Кремля Владимира Путина повлечет за собой бесславный финал, который неизменно наступал для большинства кровожадных диктаторов в истории.

Об этом заявил экс-глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков в телемарафоне "UА Разом". Сейчас у российского президента высокий соблазн применить ядерное оружие, чтобы не признаваться перед своим народом о причинах, почему "вторая армия мира" оказалась просто блефом и мифом.

"Миф развалился. Мы это увидели. 300 самолетов и вертолетов сбито, под 800 танков уничтожено, корабль флагманский умер, утонул. К чему это приведет? Это может торпедировать его элиту изнутри... Мы не знаем, как это произойдет. Мы знаем лишь, что большинство тиранов Российской империи, как и во всем мире, кончали плохо", – подчеркнул Аваков.

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Он подчеркнул, что "дворцовый переворот" сулит Путину смерть от "удушения шелковым платком", "удара табакеркой" или "тяжелого недуга". Также главу РФ может ожидать судьба последнего генсека СССР Михаила Горбачева.

"Путина могут интернировать. Или поступят точно также как с Каддафи в Ливии. Никто этого не знает", – резюмировал бывший министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арсен Аваков в прямом эфире одного из украинских телеканалов спел культовую песню о Путине, придуманную харьковскими "ультрас" в 2014 году.