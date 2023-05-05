В РФ репетируют ядерный удар после атаки БПЛА на Кремль

3 мая, после атаки дронов на Кремль, в Калининградской области Российской Федерации состоялись учения по нанесению ракетных ударов из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" Балтийского флота. Кроме того, в рамках учений были отработаны действия в условиях зараженной местности и оборона от диверсионных и разведывательных групп противника.

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Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа РФ. В источнике заявляют, что солдаты армии РФ "выполнили скрытное передвижение" к стартовым позициям и совершили одиночные и групповые пуски по макетам ракетных комплексов, аэродромов и прочих военных объектов.

Около 100 военнослужащих и порядка 20 единиц военной и специальной техники были задействованы в тренировках. Кроме отработки нанесения ракетных ударов из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", учения также включали тренировку действий в условиях зараженной местности и отражение нападения диверсионно-разведывательных групп противника.

"Особое внимание в ходе тренировки было уделено вопросам совершенствования слаженности расчетов и подразделений, профессиональных навыков личного состава при перемещении в указанные районы и маскировке боевых машин", — заявили в пресс-службе.

Как известно, комплексы "Искандер" способны запускать как крылатые, так и баллистические ракеты, том числе с ядерной боеголовкой. Заявленная дальность "Искандеров" — 500 км.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ISW считают, что Россия инсценировала атаку дронов на Кремль с целью показать войну для своей внутренней аудитории как нечто экзистенциальное. Спланированная провокация также может быть подготовкой для более широкой мобилизации в РФ;

– в результате "атаки на Кремль" российские власти отменили парады к 9 мая. Пока что можно сказать, что самое честное объяснение дали в Белгороде – чтобы "не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих". Однако даже там администрация не упомянула, что война против Украины пошла как-то не "по плану".

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