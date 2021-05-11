Путин внес в Госдуму законопроект о выходе из Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ законопроект о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу.

Документ №1168313-7 опубликован в базе данных нижней палаты российского парламента. В пояснительной записке говорится, что договор вносится на денонсацию в связи с выходом из него США "под надуманным предлогом", что поставило под угрозу безопасность России.

"22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из Договора, что существенно нарушило баланс интересов государств-участников Договора, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности РФ", – говорится в документе.

Напомним, что ранее правительство России официально одобрило выход страны из Договора по открытому небу.

Поясним, что в случае выхода из договора Россия не сможет совершать инспекционные облеты территорий стран-участников соглашения, а также получать от них доступ к собранным во время полетов данным.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки (Финляндия) 27 государствами-участниками СБСЕ (с 1995-го – ОБСЕ). Договором учреждена Консультативная комиссия по открытому небу, решения которой принимаются консенсусом. В России он вступил в силу в 2002 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 ноября 2020 года США перестали быть участником Договора по открытому небу.