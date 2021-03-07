В РФ преподаватель назвал Путина царем и призвал студентов 'не вписываться за Навального'

В российской Казани преподаватель одного из университетов якобы призывал студентов не ходить на митинги в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального и назвал президента РФ Владимира Путина царем.

Запись соответствующего разговора опубликована на Youtube. Она была сделана 1 марта и обнародована в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" студенческим интернет-журналом "Ветер" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

На записи, как утверждают ее авторы, голос преподавателяКазанского национального исследовательского технического университета имени Туполева Олега Тихонова.

"На третьем курсе вы будете получать форму допуска [к практике]. Так вы ее можете не получить. Я вам так просто хочу об этом сказать, понятно, да? У нас навальнят этих.. Я понимаю, за кого угодно можно вписываться, но за этого чмо вписываться не надо. Я не говорю, что Путин там это.., но он царь, как я говорю, да? Я вам сразу хочу сказать: он – царь! Вы Петру I хотите предъяву сделать, что ли? За то, что он Питер построил? Так он на госсредства их строил. Тут любому сейчас можно представить, так?" – сказал мужчина на записи.

Он призвал студентов не портить себе биографию участием в акциях Навального. Он намекнул, что силовики за всеми следят.

"Эти ребята засекают сразу – и вы не понимаете – это все скапливается, базу данных на вас всех ведут. И когда это выстрелит, никто из вас не знает. Но это выстрелит, я обещаю вам. Вот", – подчеркнул Тихонов, как утверждают авторы аудиозаписи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Навального задержали 17 января сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение из-за отравления "Новичком".

2 февраля оппозиционер получил приговор – 3,5 года в колонии общего режима по обвинению в несоблюдении условий испытательного срока по приговору от 2014 года – делу "Ив Роше".

Учитывая домашний арест, российский политик должен провести в колонии общего режима 2,8 года.