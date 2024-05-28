В Белгородской области на трассе горит военная техника армии РФ: говорят об атаке БПЛА. Видео

Над городом Короча в Белгородской области РФ стоит большой столб черного дыма. До этого в городе люди слышали взрыв. Никакой официальной информации об инциденте нет, однако местные жители рассказывают о большом пожаре на ведущей на Белгород трассе.

В сети предлагают две версии этого события. У обоих утверждается, что на трассе от Короч в Белгород горит военная техника. В первой версии предполагается, что колонну атаковали "несколько украинских БПЛА"; во второй – тягач с танком на борту столкнулся на дороге с другим авто.

Также сообщается о нескольких пострадавших, однако их количество не уточняется.

Возможно, обе версии имеют место. Судя по видео, произошло столкновение тягача, перевозившего танк-сарай, с грузовиком птицефермы. Однако, что предшествовало столкновению, неизвестно.

Тем временем на всей территории Белгородской области объявляют ракетную опасность. Местный губернатор Вячеслав Гладков призывает жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Интересно, что воздушная опасность в Белгороде в последние дни совпадает с бомбардировкой российскими преступниками украинского Харькова.

Как сообщал OBOZ.UA, самолеты военно-космических сил России только за сутки дважды "дружественным" огнем "ударили" по своей территории. Совершая авиаудары по Украине, они сбросили две бомбы именно на Белгородскую область.

А 17 и 18 мая российские летчики "впустили" четыре авиабомба в районе Шебекино Белгородской области РФ, одна из них повредила фасад жилого дома.

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