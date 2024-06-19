"Москва танцует, а люди – расходный материал": оккупанты забросали Белгородчину авиабомбами, местные массово планируют уезжать

Активность оккупантов и новый виток боевых действий в Харьковской области ударили бумерангом и по Белгородской области, которая граничит с Украиной. За неполных четыре месяца ВКС РФ сбросили на головы местных жителей около сотни авиабомб, обвинив в этом Силы обороны Украины. Обозленные жители российского приграничья собираются покинуть регион, но сначала – добиться ответа от своих властей.

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Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Законный ответ

С начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину приграничье РФ лихорадит. Очередной виток паники у местных жителей начался после того, как войска оккупантов в мае 2024 года пересекли границу Белгородской области РФ и украинской Харьковщины.

"Местным жителям российские военные сначала говорили, что пойдут на Харьков и "уж теперь-то все будет хорошо". Но "хорошо" не вышло. Ни о каком взятии областного центра речь на самом деле не шла, да и ни Липцы, ни Волчанск оккупанты так и не смогли взять. А вот жителям российского приграничья в результате таких действий стало еще "веселее", – рассказал OBOZ.UA собеседник в разведке.

По его словам, некоторые из них до сих пор не видят причинно-следственной связи между действиях российских оккупационных войск и ответом на это украинских военных.

"С территории Белгородской области оккупанты ведут обстрел украинского приграничья. Это самый настоящий террор. Посмотрите, как страдает Харьков, в котором воздушная тревога может длиться в общем по 20 и более часов в сутки. Город и область обстреливают из РСЗО, применяют КАБы, запускают ракеты и из самого Белгорода. Конечно же, Силы обороны Украины будут отвечать, чтобы максимально нейтрализовать угрозу. Любой объект оккупантов (в данном случае в приграничье РФ) – это наша законная цель. Но россияне бьются в истерике: мол, ай как плохо, нас обстреливают! Но сами же это и начали", – говорит офицер.

Российские военные действуют цинично: например, могут запускать ракеты в непосредственной близости от домов жителей Белгорода. К слову, это давно известная тактика на оккупированных ими территориях. Еще в 2014 году в Донецке захватчики начали ставить комплексы прямо в центре микрорайонов, возле высоток. То есть попросту прикрывались гражданскими. Теперь они это делают уже и на территории РФ.

Угроза от "освободителей"

Отдельная тема – то, как жителям Белгородской области регулярно прилетает от своих же военных. Причем прилетает во всех смыслах.

Российская авиация ежедневно бомбит Харьковскую область ФАБами с модулями УМПК, которые позволяют бомбам планировать до цели, а не просто падать. Однако из-за низкого качества этих модулей они часто не срабатывают – и в итоге бомбы падают на территории Белгородской области РФ. Российские власти это упорно скрывают, списывая разрушения на "украинские обстрелы".

Например, только за один день – 15 июня – ВКС РФ сбросили пять авиабомб на Шебекинский городской округ. По ФАБу нашли в районе сел Архангельское и Цепляево-Второе, еще два упали у села Белянка, а одну авиабомбу обнаружили у жилого дома в селе Маломихайловка – жителей пришлось эвакуировать. А за 11 и 12 июня в регионе нашли еще как минимум пять авиабомб. ФАБы обнаружили в селе Неклюдово, поселке Батрацкая Дача, селе Новостроевка, в районе поселка Ленинский, а также в селе Цепляево-Второе.

"Нештатный сход" авиабомб – явление у российских оккупантов нередкое. По самым приблизительным подсчетам, за три месяца весны и половину июня речь идет минимум о 100 смертельно опасных и разрушительных "сюрпризах".

Например, 4 мая в результате сброса ФАБ-500 в Белгороде были повреждены 10 автомобилей и 31 дом, а семеро местных жителей ранены.

Из той же оперы и обрушение секции жилой многоэтажки в Белгороде 12 июня, в результате чего 17 человек погибли, около 30 пострадали. Российское МО тогда заявило, что это произошло вследствие неудачного отражения ракетной атаки. Но военные эксперты не согласны с утверждением оккупантов.

"Детонация отчетливо видна на первых этажах. Мощность взрыва – не менее полутонны. Обломки ракеты не смогли бы пробить все этажи многоэтажки и взорваться на первом этаже. Это могла сделать только бомба, например бетонобойная БЕТАБ-500, которые сейчас так же часто ВКС РФ применяют, как ОФАБ-500 с УМПК. На мой взгляд, все указывает именно на сход дефективной БЕТАБ-500 с Су-34, что уже неоднократно случалось в Белгороде, но без настолько масштабных разрушений с трагическими последствиями", – написал в своем канале в Telegram военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Властям плевать, надо уезжать

На протяжении двух с лишним лет полномасштабной войны российские приграничные области пережили несколько волн отъезда местных жителей. Сейчас началась новая и более интенсивная.

10 июня Главное управление разведки МО Украины опубликовало аудиоперехват разговора жителей Белгородской области, в котором они обсуждают "хотя бы" временную эвакуацию из-за усилившихся боевых действий в Харьковской области. Однако в социальных сетях жители региона говорят о том, что "уже пора принимать кардинальное решение", так как на власть рассчитывать нечего.

На условиях анонимности еще резче они высказываются в разговоре с российскими оппозиционными ресурсами. Например, жители разрушенного пятиэтажного дома в Шебекино (в который, судя по всему, также попала авиабомба "освободителей") так и не дождались никакой помощи.

Дом начнут сносить 20 июня. В результате взрыва погибли пять человек, а выжившим власть пообещала лишь мизерные компенсации.

"Никому ничего не нужно, ни до кого не дозвонишься, все друг на друга перекидывают. Обещанные 10 и 50 тыс. руб. людям, которые потеряли нажитое жилье, технику и прочее, это слезы, а не помощь (…) Люди – как расходный материал в этой большой игре. Наш город попросту пустили в расход. Мы никому не нужны, ни на местном, ни на федеральном уровне. Помощь только на словах и на бумаге, а по факту мы реально брошены на произвол судьбы", – рассказал проекту "Можем объяснить" россиянин Кирилл.

По словам еще одной жительницы дома, Светланы, люди не могут добиться никакой помощи от властей. При этом она не забыла упомянуть о том, что местные жители помогают российским оккупантам.

"Никаких льгот и выплат, жилье дорогущее, еда в магазине дороже, чем в Москве, реальная зарплата – 30 тысяч рублей в лучшем случае. Мы тут сами по себе барахтаемся в своем горе, хороним, кормим, одеваем солдат, в то время как Москва танцует и пляшет. Нас променяли на ресурсы "ДНР" и "ЛНР". Хочется просто сдохнуть от такой жизни. Мы брошенные люди, брошенная область", – заявила женщина.

Тем временем в результате нового витка боевых действий на Харьковщине цены на жилье в российском приграничье еще больше обвалились. Обозленные жители Белгородской области уже готовы уехать отсюда навсегда, но сначала надеются "выбить компенсацию". Однако власти РФ вряд ли на это пойдут, потому что прикрываться населением, а потом кричать на весь мир о жертвах – любимая тактика страны-агрессора.