В РФ посадили в колонию бывшего священника УПЦ МП, сбежавшего туда из Украины

В Петербурге упекли за решетку на три года священника УПЦ МП Дмитрия Курмоярова, который в свое время бежал из Украины в Россию от "бандеровцев". Отца Иоанна (церковное имя Курмоярова) обвинили в распространении фейков о российской армии

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Об этом сообщили на портале BBC. Иван Курмояров прожил в России четыре года, но "русский мир" оказался иным, чем он его представлял.

Скандальный священник УПЦ МП был в Украине ярым сторонником России, активно критиковал Революцию Достоинства, называл войну на Донбассе "гражданской" и отказывался отпевать украинских воинов, погибших в АТО.

Из Украины Курмояров перебрался в Россию в 2018 году, после того как на него завели дело за пропаганду "георгиевской ленты". Он решил бежать от "бандеровцев", переехал в Новосибирск и устроился в местной церковной семинарии.

Но скоро он убедился, что в России далеко все не так, как он себе представлял. В частности, он подверг критике храм вооруженных сил РФ в Москве (известный в сети, как "храм сатаны"). Его возмутило наличие внутри собора советской символики. За это Курмоярова отлучили от церкви. Z-патриарх Кирилл запретил ему совершать богослужения и преподавать в семинарии.

Когда началось российское полномасштабное вторжение, Курмояров стал публиковать ролики в различных социальных сетях, в частности в YouTube-канале "Православный виртуальный приход", где он размышлял о действиях оккупантов в Украине с точки зрения христианства.

За это летом 2022 Курмоярова отправили под арест, обвинив в "публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии". В целом Курмоярову вменили 63 эпизода размещения "недостоверной информации" о действиях армии РФ с 24 февраля по 6 июня 2022 года.

Суд в Петербурге назначил Дмитрию Курмоярову три года колонии всеобщего режима. В своем последнем слове он заявил, что записывал видео о вторжении, потому что как священник и монах был очень расстроен, что война продолжается между православными людьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области митрополит УПЦ МП получил 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Он оправдывал российскую агрессию, распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению государственной границы Украины

А в Хмельницком представители УПЦ МП набросились на военного, получившего ранение и контузию на фронте. Причиной потасовки стал вопрос защитника, сколько украинцев должна убить Россия, чтобы граждане нашего государства перестали посещать храмы УПЦ МП.

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