В РФ передумали платить заключенным, согласившимся воевать против Украины

В России передумали платить заключенным, подписывающим контракт с министерством обороны РФ. С 1 января зэки-контрактники не будут получать единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей.

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Соответствующее постановление правительства РФ было обнародовано 30 декабря. Об этом сообщает российское издание "Медуза".

"Мишустин (премьер-министр РФ Михаил Мишустин. – Ред.) отменил единовременную выплату заключенным, которые пошли на войну против Украины. Постановление правительства России, отменяющее выплаты гражданам, которые на момент заключения контракта "отбывали наказание в виде лишения свободы", опубликовали 30 декабря. Изменения вступают в силу уже с 1 января", – отмечено в сообщении.

Речь, объяснили в "Медузе", идет о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей. Такую сумму, согласно указу российского диктатора Владимира Путина, получал каждый россиянин, заключивший контракт с минобороны РФ и отправившийся на войну с Украиной.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказал, что в России сейчас в тюрьму сажают даже детей. Им дают по 5-6 лет за "терроризм" и "фейки" об армии Путина.

Так, на днях в СИЗО упекли 16-летнюю школьницу из Санкт-Петербурга за то, что она в холле учебного заведения повесила фото двух бойцов Российского добровольческого корпуса (РДК), которые воюют на стороне Украины. И это далеко не первый случай жестокого наказания несовершеннолетних.

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