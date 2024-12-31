В России в тюрьму сажают даже детей: им дают по 5-6 лет якобы за терроризм и фейки об армии Путина

В России за решетку сажают даже детей, которые осмеливаются протестовать против войны и диктаторской власти Путина. На днях в СИЗО упекли 16-летнюю школьницу из Санкт-Петербурга за то, что она в холле учебного заведения повесила фото двух бойцов Российского добровольческого корпуса (РДК), которые воюют на стороне Украины. И это далеко не первый случай жестокого наказания несовершеннолетних.

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Повесила фото бойцов РДК

В Санкт-Петербурге арестовали 16-летнюю школьницу Еву Багрову. По версии российских правоохранителей девочка повесила в холле учебного заведения на стенде фото двух бойцов РДК Дениса Капустина и Алексея Левкина с подписью "Герои России".

Фото бойцов заметили только через пару дней и вызвали полицию. В результате вечером 27 декабря была задержана Ева Багрова, ее отвезли в следственный изолятор, а через день суд принял решение арестовать девочку на два месяца. "Шутницу" вычислили по отпечаткам пальцев на бумаге.

О Еве известно немного. На сайте одного российского модельного агентства Roskids была размещена информация о Еве. "Ева Багрова. Ева яркая, рыжая девчонка, очень активная и озорная. Ева занимается в студии – вокал, хореография, актерское мастерство". Однако сама страничка уже уничтожена.

По данным российских СМИ, девочка учится в школе №76 и живет в Выборгском районе Питера. По статье об оправдании терроризма Еве грозит до двух лет лишения свободы.

Посадили в колонию, где подростка бьют

Это далеко не первый случай, когда российские власти ради того, чтобы держать в страхе собственное население, кидают за решетку детей. Причем суды выносят им реально большие сроки.

Так в июне 2024 года 16-летнего россиянина Арсения Турбина из Орловской области приговорили к пяти годам воспитательной колонии по делу об участии в "террористической организации". По версии российского следствия, летом 2023 года Турбин (которому тогда еще не исполнилось и 15 лет) якобы связался в интернете с представителями легиона "Свобода России", заполнил анкету и затем вступил в организацию. На суде выяснилось, что на самом деле анкету он никуда не отправлял, а следователи совершили подлог, но суд не придал этому значения.

Позже Турбин якобы по поручению Легиона раскладывал по почтовым ящикам листовки "Тебе нужен такой президент?", сфотографировался с бело-сине-белым флагом и завел Telegram-канал "Свободная Россия".

Мальчику было только 15 лет, когда суд отправил его в колонию на пять лет. Перед этим ребенка отправили на психиатрическую экспертизу и поставили диагноз под кодом F91.8 – "другие расстройства поведения". Что это такое – матери мальчика так никто объяснить и не смог, только сказали, что лечить не надо, само пройдет.

Мама мальчика рассказывала российским СМИ, что ребенка травили в школе, сначала за темный цвет кожи (его отец из ОАЭ), а когда узнали, что против него завели дело "за терроризм", то и вовсе избивали. В травле принимали активное участие учителя и администрация школы. Они же, а также одноклассники Арсения, его бывшие друзья, давали следствию показания о том, что мальчик якобы высказывался против Путина, против "СВО".

В тюрьме Арсения избивают, смеются над ним, не дают смотреть новости, которые он очень любит. За это время подросток похудел на 17 кг. Также его отправляли в карцер за якобы конфликт с сокамерниками. По словам мамы, ребенок очень подавлен.

Поменял взгляды после гибели дяди

В России немало случаев, когда подростков якобы за поджоги каких-то объектов по заданию украинских спецслужб, также отправляют в тюрьму.

Так российский 10-классник гимназии 166 Санкт-Петербурга, отличник, 16-летний Егор Балазейкин, который сначала ничего не говорил про войну против Украины, пересмотрел свои взгляды после гибели на "СВО" родного дяди, с которым он был в хороших отношениях.

Родители Егора также заявляли, что раньше были безразличны к происходящему в Украине, а вот дядя мальчика (брат отца) пошел добровольно на фронт воевать и через несколько месяцев погиб.

Егора задержали 28 февраля прошлого года за якобы поджог военкомата в Кировском районе Ленинградской области.

Школьник кинул коктейль Молотова в двери военкомата, но бутылка не взорвалась. Также следствие обвинило его еще в двух попытках поджога военкоматов, в которых тоже ничто и никто не пострадали. Он получил статью за терроризм.

Суд не учел то, что парень серьезно болен (у него 2-я стадия фиброза печени), ему дали 6 лет воспитательной колонии. Позже сотрудники ФСИН заставили подростка подписать документы с просьбой перевести его во взрослую колонию и запретить адвокату обжаловать это решение в суде.

Во время этапов он не получает жизненно необходимых лекарств, находится в ужасных условиях вместе со взрослыми зеками. Один из вагнеровцев оказался в одном подвале с подростком и обещал его убить.

Отца Егора, который трудился электриком в частной фирме, уволили с работы, когда узнали, что его сын "террорист".

Жгут релейные шкафы

Только в 2024 году в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга попали 93 несовершеннолетних россиянина. Двадцать из них были внесены еще до своего 16-летия.

Чаще всего юные "террористы" РФ якобы поджигают релейные шкафы на железных дорогах.

Так, в ноябре 2023 года в Тюменской области арестовали трех несовершеннолетних, одному из них не исполнилось и 16 лет. Двоих отправили в СИЗО, а 15-летнего – в центр для несовершеннолетних нарушителей. По версии российского следствия они собирались поджечь три релейных шкафа. Якобы "кураторы" из социальных сетей обещали им за это деньги.

В Новосибирской области арестовали трех человек, которые собирались поджечь релейный шкаф. Одному из них уже исполнилось 18 лет, двое еще несовершеннолетние. Якобы за это задание они получили по 10 тысяч рублей.

Еще один 18-летний новосибирец поджег бомбардировщик Су-24, который находился на ремонте. Все это объединили в одно дело и добавили туда еще поджег вышки сотовой связи.

Подобные случаи происходили в Кемеровской области, Красноярском и Забайкальском крае.

Также школьников задерживают и за "распространение фейков о российской армии". Как правило несовершеннолетние публикуют у себя в соцсетях или на youtube посты или ролики о действиях ВС РФ.

Так в полицию обратилась директор лицея 82 Нижнего Новгорода Нина Говорова. Женщина сообщила, что на электронную почту школы пришло письмо, в котром содержалось видео. На нем двое старшеклассников обсуждают Украину, Россию, учителей школы и якобы критикуют армию РФ.

Все это записывалось на кухне, а на заднем фон авторы разместили фото Путина и Гитлера. Все это опубликовано в Telegram с 26 подписчиками. Дома у школьников провели обыск, а детей взяли под стражу. Против них возбудили дело о фейках об армии.