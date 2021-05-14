В РФ отреагировали на решение суда по Медведчуку: Путин заявил о 'зачистке'

Президент России Владимир Путин заявил, что многие представители высшего политического руководства Украины владеют бизнесом в РФ и оккупированном ею Крыму. По его мнению, это противоречит тому, что в нашей стране людей преследуют за экономические связи с Москвой.

Так лидер страны-агрессора на заседании Совета безопасности прокомментировал решение суда относительно народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого отправили под домашний арест. Путин сказал, что в Украине якобы началась "зачистка" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Президент России высказал мнение о том, что нынешние действия украинских властей "политические и избирательные", а Украину превращают в "антипод России".

"Они направлены только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на Донбассе и за добрососедские отношения с Россией", – заявил Путин.

Он добавил, что данный вопрос должен всегда находиться в поле зрения Кремля для того, чтобы Москва могла своевременно реагировать на возникающие для нее угрозы.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию вокруг ареста народного депутата Украины от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Кроме того, ранее Песков заявил, что Медведчук не обращался за убежищем или помощью в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 мая Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене. Его отправили под круглосуточный домашний арест.