В РФ из-за колоссальных потерь начали создавать подразделения 'гладиаторов'

На фоне колоссальных потерь российских оккупационных войск Кремль столкнулся с острой потребностью пополнять ряды своей армии для продолжения войны против Украины. В России снова активизировали вовлечение в боевые действия заключенных: из них формируют новое подразделение под названием "Шторм Гладиатор".

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В то же время в РФ продолжается скрытая мобилизация, к более жестким мобилизационным мерам Кремль может прибегнуть после запланированных на март выборов президента. Об этом заявил эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" Тарас Жовтенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас Москва ищет способы пополнить подразделения своей армии, которые понесли колоссальные потери в ходе боевых действий в Украине.

"На самом деле им (российским властям. – Ред.) потребуется определенный период времени для того, чтобы оценить, насколько российское население восприняло в принципе вот этот такой интенсивный период ведения боевых действий и то, что на самом деле есть объективная потребность восполнить потери российских оккупационных войск. Мы видим сейчас, что они создают еще дополнительные подразделения из российских заключенных. Кажется, "Гладиатор" они называют или что-то такое. Дополнительные штурмовые подразделения для того, чтобы восполнить эти большие потери", – отметил Жовтенко.

Несколько больше подробностей о новом штурмовом спецотряде "Шторм Гладиатор", который в России сформировали из завербованных для участия в войне против Украины заключенных, рассказали в Центре национального сопротивления.

"Это привилегированный полусекретный батальон, состоящий из нескольких сотен осужденных с боевым опытом, они названы "гладиаторами" в честь бывшего генерала 58-й армии с позывным "Спартаком"", - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что командиром подразделения назначили бывшего российского полицейского, который был осужден за жестокое убийство.

"В указанное подразделение отбирают людей с высоким уровнем физической подготовки, опытом службы в силовых структурах, а также ветеранов боевых действий. Кроме этого, на учебном полигоне "гладиаторов" тренируют, в частности, бывшие "вагнеровцы" и кадыровцы из подразделения СОБР "Ахмат", которое является составной частью Росгвардии", – добавили в ЦНС.

Однако одними осужденными, уверен Жовтенко, России отделаться не удастся. "Затыкать дыры" в прореженных украинскими воинами российских подразделениях Кремль будет и обычными россиянами.

"Так или иначе без дополнительной волны мобилизации там не обойдется. Единственное, что формат этой мобилизации будет зависеть от того, насколько, опять же, российское общество будет готово это воспринять. И это будет либо открытая форма, либо скрытая, так как российская власть привыкла это делать последние месяцы, когда они примерно по 20-30 тысяч в месяц набирали дополнительно личного состава. В разных формах. И под маркой, так сказать, призыва, и под маркой добровольцев, и множащиеся у них частные военные компании, этот процесс не останавливается. Одним словом, формат этой мобилизации будет ясен после выборов, когда Кремль оценит то, насколько население России готово или не готово к более жестким мерам мобилизационного характера", – подчеркнул эксперт.

Напомним, накануне, 3 февраля, в центре Москвы прошел митинг против мобилизации. На очередную "беззубую" попытку россиян протестовать Кремль отреагировал привычным образом: против митингующих задействовали силовые структуры. В общей сложности, по сообщениям российских СМИ, полиция задержала более 30 человек. "Паковали", в частности, родственников мобилизованных оккупантов, ныне воюющих против Украины, а также освещавших акцию журналистов.