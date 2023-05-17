В результате атаки на полигон в Воронежской области ликвидирован 21 'мобик': в РФ это решили скрыть

В результате атаки дронов на полигон в Воронежской области РФ был ликвидирован 21 российский мобилизованный. Еще 29 ранены, за жизни 6 из них борются врачи. Кремлевские пропагандисты сообщали только о 14 "трехсотых", а личному составу запретили раскрывать подлинную информацию под угрозой уголовного преследования.

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О реальных потерях на полигоне "Погоново" (в/ч 11097) в 15 км от Воронежа сообщил Telegram-канал "Досье шпиона", который ведется от имени сотрудника одной из спецслужб. Отмечается, что объект используется среди прочего для обучения "мобиков".

По данным канала, в ночь с 9 на 10 мая "Погоново" атаковали три беспилотника UJ-22 AIRBORNE украинского производства, удар пришелся по месту размещения личного состава. Один из дронов сбила ПВО в 5 км от полигона, его обломки переданы на экспертизу.

Вечером 10 мая личному составу на полигоне были даны указания о запрете распространения информации об атаке на полигон под угрозой уголовного преследования.

Примечательно, что губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что один из дронов "отклонился от курса и упал".

"Оператору БПЛА, видимо, очень повезло, ведь его дрон "отклонился" прямиком на головы мобилизованных военнослужащих", – пишет "Досье шпиона".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 10 мая росСМИ заявили о взрывах на военном полигоне в Воронежской области. Пропагандисты утверждали, что объект атаковали два БПЛА со взрывчаткой, вследствие чего были ранены 14 военных, а погибших якобы не было.

– В РФ пожаловались, что 9 мая за несколько минут до парада в Москве ПВО сбила "неустановленную" ракету, которая должна была атаковать военный аэродром "Балтимор" в Воронеже. Ее обломки нашли в лесополосе в Левобережном районе города.